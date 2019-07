droga

Partinico, era agli arresti domiciliari ma da casa continuava a spacciare droga

La Polizia di Stato arresta un pregiudicato partinicese, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso in casa con dosi di stupefacente pronte alla vendita al dettaglio.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Spitalieri Emanuele 38enne palermitano residente a Partinico, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

Poliziotti appartenenti al Comissariato di P.S. “Partinico”, durante un servizio di controllo a soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione, hanno fatto accesso all'abitazione dello Spitaleri, dove questi era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per precedenti reati. Durante il controllo, l’atteggiamento teso ed insolitamente nervoso dello Spitaleri ha insospettito gli agenti a tal punto da indurli a seguire discretamente i suoi movimenti all’interno dell’appartamento: pochi istanti dopo, infatti, pensando di non essere osservato, il 38enne pregiudicato, si è avvicinato ad una finestra lanciando un oggetto all’esterno; tale gesto non è sfuggito ai poliziotti che immediatamente hanno recuperato, sotto la finestra dell'abitazione, un barattolo di metallo contenente marijuana ed hashish, del peso complessivo di circa 65 grammi.

Successivamente, in sede di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti una bilancia elettronica per alimenti ed un coltello da cucina, entrambi ancora sporchi di sostanza stupefacente, in quanto utilizzati per la pesatura ed il confezionamento delle dosi.

