Partinico, fuochi d'artificio e musica per l'addio a Francesco Provenzano *VIDEO*

Una folla commossa ha presenziato ai funerali che si sono celebrati questa mattina per l'addio a Francesco Provenzano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/07/2019 - 14:04:16 Letto 890 volte

Striscioni, cori, giochi d’artificio e pianti per l’addio a Francesco Provenzano, il ragazzo di 13 anni di Partinico morto nell’incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di venerdì scorso in autostrada nei pressi dello svincolo di Alcamo est. Una folla commossa ha presenziato ai funerali che si sono celebrati questa mattina nella chiesa di Maria Santissima degli Agonizzanti di Partinico.

In prima fila la mamma della vittima, gli altri due figli, gli zii e i nonni inconsolabili. A precedere il feretro numerosi bimbi con le bici, seguiti poi da altri bambini tutti coetanei di Francesco con striscioni in mano in cui promettono di non dimenticare mai il loro amico. Presente anche una rappresentanza delle forze dell’ordine e delle istituzioni in generale.





