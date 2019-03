sparò a rapinatore

Partinico, gioielliere 87enne affronta processo per avere difeso se stesso e la famiglia

Carolina Varchi (FdI) a Partinico per manifestare solidarietà al gioielliere Francesco Cocchiara:''A ottantasette anni costretto ad affrontare un processo per avere difeso se stesso e la famiglia''

14/03/2019

“Vicende come quella del signor Francesco Cucchiara, in cui il dato anagrafico è determinante, dimostrano come la difesa sia sempre legittima: Fratelli d’Italia ha votato alla Camera la riforma, nella consapevolezza che rimane ancora tanto da fare e che avremmo voluto un provvedimento più coraggioso ma si tratta di un primo, importante passo verso la direzione giusta”.

Lo ha detto Carolina Varchi, deputato nazionale di Fratelli d’Italia, stamani a Partinico, in provincia di Palermo, insieme a una delegazione del partito, per manifestare solidarietà al commerciante e ai suoi familiari, protagonisti di una vicenda risalente a qualche anno addietro, quando il titolare del negozio sparò a un rapinatore che era entrato nella sua abitazione, minacciando lui e i congiunti in modo particolarmente cruento, per appropriarsi del bottino della gioielleria.

Sei anni dopo, è finito sotto processo per eccesso di legittima difesa malgrado la richiesta iniziale di archiviazione da parte della Procura della Repubblica ; il ladro ferito, inoltre, ha chiesto un risarcimento di centomila euro per danni fisici.

“Il signor Francesco Cucchiara ha ormai ottantasette anni – ha detto la parlamentare, alla presenza di Toti Longo e Vito Giuliano, rispettivamente assessore e consigliere comunale e del coordinatore cittadino di FdI a Partinico Fabio Bosco – e dovrà affrontare un processo penale per avere difeso i propri cari : siamo con lui, convinti più che mai che la difesa sia sempre legittima”.

