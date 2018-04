Incidente mortale

Partinico, giornalista di Telejato muore in un incidente ***VIDEO***

A perdere la vita Francesco Buzzotta, 58 anni, volto noto perchč da qualche anno collaborava con l'emittente televisiva Telejato di Partinico...

28/03/2018

Incidente mortale sulla strada provinciale 39 che collega Partinico alla frazione monrealese di Grisì, all’altezza di contrada Sant’Anna. A perdere la vita Francesco Buzzotta, 58 anni, funzionario amministrativo di una cantina vitivinicola della zona, volto noto oltretutto perchè da qualche anno collaborava con l’emittente televisiva Telejato di Partinico.

L’uomo era a bordo di una Opel Antara quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato intorno alle 15,30 con il mezzo pesante finendo per accartocciarsi completamente la parte anteriore dell’auto. Per Buzzotta non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi immediati.

Ferito invece il conducente dell’autocarro che è stato trasportato all’ospedale Civico di Partinico. Immediato sul posto l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento di Partinico. Ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente i carabinieri.





