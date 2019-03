deposito in fiamme

Partinico, in fiamme deposito di auto: almeno dieci autovetture e alcuni furgoni andati distrutti

Un incendio è divampato stamani all'alba in un deposito di auto a Partinico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/03/2019 - 15:12:09 Letto 380 volte

Un incendio è divampato stamani all’alba in un deposito di auto a Partinico, nel palermitano. Le fiamme, per cause ancora da accertare, si sono propagate intorno alle 5.40 tra i mezzi in via Bisaccia.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per circa due ore per domare il rogo. Almeno una decina le auto e i furgoni andati distrutti, secondo le prime informazioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

