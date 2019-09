lite

Partinico, litigano tra di loro e poi aggrediscono gli agenti: arrestati

Uomo e donna aggrediscono poliziotti e carabinieri giunti per dirimere un'animata lite tra i due. Entrambi sono stati arrestati.

Pubblicata il: 26/09/2019

Polizia di Stato e Carabinieri hanno tratto in arresto per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale i rumeni, residenti a Partinico, Birla Loan, classe 1987 e Lakatos Melinda, classe 1977.

Durante Ia notte del 22 settembre scorso agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato PS “Partinico” e militari della Compagnia Carabinieri di Partinico, durante l'ordinario servizio di controllo del territorio, sono intervenuti, su richiesta delle rispettive Centrali Operative, in via Micciari a Partinico, dove era stata segnalata, con piu richieste telefoniche di intervento, una lite animata in strada.

Giunte congiuntamente sul luogo, si è constatata Ia presenza di due soggetti, un uomo ed una donna, in evidente stato di alterazione psicofisica e psicomotoria, che si fronteggiavano. Poco dopo l’uomo, distogliendo Ia propria attenzione dalla donna verso Ia quale all'inizio aveva scatenato Ia propria ira, senza alcun plausibile motivo, è andato in escandescenze all'indirizzo delle Forze dell'Ordine, rivolgendosi minacciosamente verso di loro, con in mano un coltello; contemporaneamente, lungi dall’ammorbidire il proprio atteggiamento, anche Ia donna ha iniziato ad inveire contro poliziotti e carabinieri.

Alla luce delle circostanze, considerata Ia pericolosità dell'uomo, gli operatori della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri hanno proceduto a immobilizzarlo e disarmarlo. Durante le fasi concitate dell'azione, Ia donna si è scagliata improvvisamente contro gli operatori nel vano tentativo di garantire Ia fuga del suo connazionale, ma prontamente è stata bloccata dagli agenti.

Fonte: Polizia di Stato/Carabinieri

