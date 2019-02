droga

Partinico, nasconde 70 grammi di cocaina in macchina: arrestato

Nasconde cocaina all'interno della propria autovettura. Arrestato dalla Polizia di Stato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/02/2019 - 15:25:09 Letto 376 volte

La Polizia di Stato, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio nel comune di Partinico, ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, M.O. 53enne partinicese, volto già noto ai poliziotti.

Gli agenti del Commissariato di P.S. “Partinico” hanno notato l’uomo, peraltro loro già noto per altre circostanze, procedere a bordo della propria autovettura lungo le vie di quel centro con andatura particolarmente lenta e circospetta; lo hanno, pertanto, raggiunto, intimandogli di fermarsi per procedere ad un controllo; altrettanto sospetto il suo atteggiamento, nervoso e agitato, come a voler nascondere qualcosa. La perquisizione personale, nonché quella del suo veicolo, a cui hanno proceduto gli agenti, ha disvelato le ragioni di tanta agitazione: all’interno di un vano del veicolo su cui viaggiava sono stati rinvenuti più di 70 gr di cocaina “pura” ed un bilancino di precisione.

Parte della sostanza stupefacente era stata già confezionata in 55 piccoli involucri, da smerciare al minuto, mentre altri due blocchi ancora intatti, pronti per essere lavorati.

Dall’analisi dei reagenti chimici è stata rilevata un’altissima concentrazione di principio attivo; tagliata ed immessa nel mercato la sostanza avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!