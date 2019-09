Pino Maniaci

Partinico, processo a Pino Maniaci per estorsione e diffamazione: l'imputato si autoproclama ''vittima''

Pino Maniaci si autoproclama come ''vittima'' nel processo a suo carico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/09/2019 - 17:06:02 Letto 359 volte

Ieri altra udienza al processo a carico di Pino Maniaci, fac totum dell’emittente televisiva di Partinico Telejato accusato di estorsione e diffamazione a mezzo stampa. Era in prosecuzione alla precedente udienza nel corso della quale non si era riusciti a completare l’esame dell’imputato.

Un’udienza lampo in cui Maniaci ha risposto quasi esclusivamente alle domande che gli sono state poste dai suoi due legali difensori, Bartolomeo Parrino e Antonio Ingroia. Si può riassumere quest’ultimo dibattimento in un’unica frase: in pratica il giornalista si è posto come “vittima”.

Da una parte ha continuato a ribadire che il provvedimento di divieto di dimora nei suoi confronti all’epoca in cui scattò l’operazione “Kelevra” è stato frutto solo un complotto contro di lui per le sue “inchieste” contro il tribunale delle misure di Prevenzione.

Per quanto concerne poi il reato di diffamazione nei confronti del giornalista Michele Giuliano, dell’artista Gaetano Porcasi e dell’operatore tv Nunzio Quatrosi, vicenda legata al filone di questa indagine per via dell’utilizzo strumentale della tv, come appurato dalle intercettazioni, contro quelli che definiva “nemici”, si è definito allo stesso tempo vittima soprattutto in relazione a presunti articoli giornalistici contro di lui definiti addirittura “diffamatori”.

Tornando all’accusa di estorsione ai due sindaci dell’epoca di Partinico e Borgetto, Gioacchino De Luca e Salvo Lo Biundo, l’imputato ha sostenuto davanti al giudice che ha sempre garantito il diritto di replica e che mai nessun governo cittadino è stato risparmiato dalle critiche della sua emittente. Sotto questo aspetto l’accusa nei confronti di Maniaci è quella di aver fatto pressioni agli amministratori, minacciandoli di servizi lesivi giornalistici nei loro confronti, in cambio di denaro o favori.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!