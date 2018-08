arresto per rapina

Partinico, rapina in auto: arrestato extracomunitario marocchino

Si era fatto consegnare uno smartphone e un orologio, ma poco dopo è stato sorpreso con la refurtiva addosso

Pubblicata il: 02/08/2018

Ieri sera un uomo si è presentato al commissariato di polizia di Partinico, in provincia di Palermo, per segnalare un episodio di rapina. Mentre era all’interno della propria auto, posteggiata in una via centrale della cittadina, improvvisamente un uomo ha aperto la portiera e gli si è seduto accanto; dopo averlo immobilizzato e minacciato, si è fatto consegnare uno smartphone e l’orologio.

I poliziotti hanno quindi iniziato un’accurata ricerca per le vie di Partinico, e pochi minuti dopo hanno individuato e e fermato tre giovani: uno di loro corrispondeva alle precise e dettagliate descrizioni fornite dalla vittima. Addosso a Youssef Bahniss, 32enne nativo del Marocco, è stata rinvenuta la refurtiva. L’uomo è stato arrestato, ed è indagato per il reato di rapina aggravata.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, e ora Bahniss è agli arresti domiciliari.

