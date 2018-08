senegalese aggredito

Partinico, rintracciato secondo responsabile dell'aggressione al senegalese

Decisive sarebbero state le riprese delle videocamere nel luogo della violenza razziale ai danni del 19enne

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2018 - 11:35:14 Letto 369 volte

Decisive sarebbero state le immagini delle videocamere nella piazza in cui è avvenuto l’episodio: il secondo aggressore del senegalese insultato e picchiato a Partinico, nel palermitano, avrebbe un nome e un volto.

Nei giorni scorsi era stato individuato uno dei responsabili, Gioacchino Bono, operaio 34enne di Partinico: sarebbe stato lui a insultare, con frasi come "Vattene nel tuo paese, sporco negro", il 19enne di origini africane ospite in un centro di accoglienza cittadino, per poi picchiarlo. Ma Bono non era solo, e le indagini hanno portato anche all'identificazione del secondo accusato: si tratterebbe di Lorenzo Rigano, 37enne di Partinico, cugino di Bono e anche lui operaio edile.

Ai due indagati è stato contestato il reato di lesioni personali aggravate da discriminazione, odio o violenza razziali.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!