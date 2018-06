Violenza negli ospedali

Partinico, vigilantes aggredito al pronto soccorso. Candela deciso: ''Basta''

Ennesimo caso di aggressione in Sicilia e in quel preciso reparto, il commissario dell'Asp di Palermo annuncia l'impegno a ''utilizzare qualsiasi soluzione''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/06/2018 - 11:04:42 Letto 377 volte

Nuova aggressione in ospedale, stavolta ai danni di un vigilantes nel reparto di pronto soccorso dell'ospedale di Partinico. Oltre a essere uno dei tanti casi ormai verificatisi in Sicilia, l'episodio è l'ennesimo in quello specifico reparto.

Ieri sera alle 21 circa, un utente dell'ospedale in evidente stato d'ebbrezza ha cominciato a minacciare il personale sanitario. La guardia giurata è intervenuta per sedare l'alterco, ma l'aggressore l'ha colpita con pugni al volto e calci all’addome. Per il vigilantes i danni sono considerevoli: frattura dell’osso nasale e dell’osso mascellare, con prognosi di 25 giorni.

Antonio Candela, commissario dell'Asp di Palermo, è deciso a mettere un punto all'angosciante situazione delle aggressioni in ospedale: "Vittima dell’aggressione è stato ancora una volta il personale di vigilanza - commenta Candela - che con professionalità e senso di responsabilità garantiscono la sicurezza di operatori ed utenti. Diciamo basta con estrema fermezza a questi episodi. Siamo impegnati ad utilizzare qualsiasi soluzione per garantire le massime condizioni di sicurezza", conclude il commissario dell'Asp.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!