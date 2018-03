violenza

Partinico, violenza su una paziente con problemi psichici

Un infermiere avrebbe approfittato della condizione di inferioritÓ psichica di una paziente per avere rapporti sessuali con lei.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/03/2018 - 16:48:13 Letto 355 volte

Un infermiere avrebbe approfittato della condizione di inferiorità psichica di una paziente per avere rapporti sessuali con lei. Poi stanco delle continue telefonate della donna, è andato dal marito della paziente a chiedergli di essere lasciato in pace. Il marito, all’oscuro di quanto era accaduto in ospedale, ha chiesto spiegazioni alla moglie che è crollata in lacrime, raccontando quanto accadeva nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Partinico. Immediatamente è scattata la denuncia ai carabinieri e l’indagine del sostituto procuratore Federica La Chioma.

Oggi il gup Nicola Aiello ha rinviato a giudizio P.P, 25 anni, per violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica nei confronti di una paziente ricoverata nel reparto di psichiatria del nosocomio. Il processo comincerà il 18 luglio davanti alla seconda sezione del Tribunale di Palermo. I fatti sarebbero stati commessi dal 2013 al novembre del 2015.

La donna ha raccontato che inizialmente l'infermiere la riempiva di complimenti. Dopo qualche tempo, quando faceva il turno di notte, si rifiutava di darle i farmaci per riposare e, quando tutti si addormentavano, andava a chiamarla e la portava nel reparto di psichiatria dove avrebbero avuto un rapporto sessuale. In altre occasioni, i rapporti sarebbero avvenuti nella stanza della paziente. La vittima ha riferito ai carabinieri che l'uomo ha approfittato della sua condizione pur non avendo mai usato violenza nei suoi confronti, né minacce.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!