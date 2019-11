Partirà il 6 dicembre la Ztl notturna a Palermo

Ztl notturna

ScatterÓ il primo fine settimana di dicembre il provvedimento della Ztl notturna.

Scatterà il primo fine settimana di dicembre il provvedimento della Ztl notturna. Venerdì 6 e sabato 7 dicembre, dalle 20, le auto senza permesso non potranno varcare il perimetro della zona a traffico limitato in centro storico. Il provvedimento in via sperimentale sarà valido nel fine settimana, ogni venerdì e sabato.

Ieri, una riunione dell’assessore comunale alla Mobilità Giusto Catania con i tecnici degli uffici, ha analizzato alcuni dati campione sui flussi di traffico per mettere a punto tutti i dettagli del provvedimento che sarà definito la prossima settimana. Se l’orario di partenza è chiaro, le 20 appunto, resta da capire fino a che ora mantenere la Ztl notturna.

«Di certo fino alla mattina dopo – dice Catania – Stiamo studiando ancora alcuni dati per capire se mettere come orario di fine le 5 del mattino per consentire a chi va al lavoro all’alba di muoversi con la macchina, o tirare fino anche alle 8, per esempio. Questo dobbiamo ancora definirlo».

