stazione di termini imerese

Partiti i lavori alla stazione di Termini Imerese, Giunta: ''In progetto anche parcheggio''

Il Comune ha avviato i lavori per l'adeguamento allo standard di legge ''Easy Station'', che è solo uno dei tasselli del mosaico di riqualifica

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/06/2018 - 16:00:13 Letto 357 volte

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori nella stazione di Termini Imerese, per il miglioramento dell'accessibilità e l'adeguamento allo standard "Easy Station" in base agli obblighi di legge. Il cantiere è partito lo scorso 14 giugno nel fabbricato viaggiatori. Si sta provvedendo anche a sistemare la facciata esterna della struttura.

"A seguito delle interlocuzioni dei mesi scorsi con la dirigenza di RFI, sistema divisione urbane - ha spiegato il sindaco Francesco Giunta - è stato concordato che la stazione di Termini Imerese, snodo cruciale per il trasporto ferroviario di tutta la Regione e non solo della provincia di Palermo, aveva necessità di ulteriori investimenti di riqualificazione e di messa in sicurezza.

Come già preannunciato nel corso dell'incontro di ottobre con RFI a Roma, il Comune di Termini Imerese è riuscito a ottenere l'investimento per la riqualifica della stazione. Il sindaco ricorda anche che è in progetto l'apertura del parcheggio sul lato di piazzale Crisone, "già riqualificato - sottolinea - dall'amministrazione comunale da me guidata (non dimentichiamo che prima era una discarica abusiva), che consentirà ai tantissimi pendolari che ogni giorno prendono il treno per raggiungere il capoluogo ma anche altri luoghi della Sicilia, di parcheggiare in un'area controllata e videosorvegliata".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!