Partito il controesodo: traffico da bollino rosso fino a lunedì

Traffico da bollino rosso sulla rete stradale e autostradale fino a lunedì mattina.

E' partito già da ieri il primo grande contro esodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Intanto, da prassi, dalle 8 alle 16 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani, domenica, sarà in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

In particolare il flusso sarà intenso in direzione delle regioni del Nord e verso i grandi centri urbani, ma anche per le ultime partenze in direzione delle localita' di villeggiatura, lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e per i numerosi spostamenti locali.

Viabilità Italia prevede traffico intenso sulle grandi direttrici, con lunghe code e incolonnamenti soprattutto domenica sera.

Il consistente flusso di traffico in prossimità delle grandi città è previsto soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica.

La panoramica completa dei bollini per l'estate è disponibile sul sito di Anas e su quello di Viabilità Italia.

Il meteo però segnala la buona notizia dell'arrivo di aria atlantica piu' fresca che nel weekend porterà frequenti temporali al Nord in graduale e parziale estensione verso il Centro-Sud, con conseguente abbassamento delle temperature.

Fonte: Rai News

