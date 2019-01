parto in casa

Partorisce in casa col 118, Orlando: ''Grande dimostrazione di professionalità e dedizione''

''Ancora una dimostrazione di professionalità e dedizione, un intervento che come non mai è portatore di vita e speranza'', lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/01/2019 - 19:39:20 Letto 365 volte

"Ancora una dimostrazione di professionalità e dedizione, un intervento che come non mai è portatore di vita e speranza. A nome della città voglio ringraziare gli operatori del 118 che stanotte hanno permesso al piccolo Yacouba di nascere in sicurezza nella propria casa. Ovviamente il ringraziamento va a loro e a tutti iloro colleghi che con grande professionalità e spesso con grande sacrificio contribuiscono alla sicurezza e al benessere della nostra comunità." Lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando.

