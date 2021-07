zona gialla

Passaggio in zona gialla, Speranza: ''Peserà di più il tasso dei ricoveri''

Per un eventuale passaggio in zona gialla peserà di più il tasso dei ricoveri.

16/07/2021

Per un eventuale passaggio in zona gialla "peserà di più il tasso dei ricoveri". Ad affermarlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla riunione organizzata dalla nuova presidenza slovena Ue con i ministri di Germania, Portogallo e Slovenia. "In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione contro il Covid, è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori".

Fonte: Adnkronos

