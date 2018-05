Passati al setaccio centri scommesse irregolari e locali della movida, bilancio delle sanzioni di quasi 50 mila euro

Finti ''internet point'' in realtà centri scommesse non autorizzati, slot machine non collegate alla rete legale, pub senza autorizzazioni: numerose le irregolarità riscontrate dalla questura di Palermo

Finti ''internet point'' in realtà centri scommesse non autorizzati, slot machine non collegate alla rete legale, pub senza autorizzazioni: numerose le irregolarità riscontrate dalla questura di Palermo negli ultimi giorni di controlli. La Divisione polizia amministrativa e sociale ha effettuato numerosi sopralluoghi in diverse zone della città, al fine di contrastare le attività che fingendosi internet point e avvalendosi della complicità di società con sede legale in paesi stranieri, raccolgono abusivamente ed a distanza scommesse su eventi sportivi.

Sei le attività controllate, tutte sprovviste di autorizzazioni: due centri scommesse con insegna “Stanleybet” in via Nicolò Spedalieri ed in via G. Marinuzzi, un internet point con insegna “Giocasi By Bet” in via Bergamo, e altri due internet point con insegna “Betaland” in via Palmerino ed in via Paruta. I titolari sono stati denunciati e le attrezzature per registrare le giocate sono state sequestrate.

Infine, all’interno di un altro internet point di via Palmerino, oltre alla raccolta abusiva di scommesse e siti esteri è stata constatata un'ulteriore forma di evasione del fisco: slot machine accese e funzionanti, prive di titoli autorizzatori e non collegate telematicamente all’Agenzia delle Dogane ed ai Monopoli di Stato, un calcio balilla ed un tavolo da biliardo. Per questo motivo al titolare, segnalato penalmente, sono state elevate sanzioni per 30.000 euro.

I controlli hanno interessato anche alcuni locali dove si somministrano alimenti e bevande: in corso dei Mille è stata trovata un’attività sprovvista di licenza comunale per la somministrazione. Il locale è stato sequestrato, con una sanzione di 5.000 euro.

Guerra anche ai "furbetti" della movida notturna, con controlli in diversi locali del centro storico: all’interno di un pub di piazza Cattolica era stata organizzata una serata danzante senza licenza e con l’utilizzo di buttafuori irregolari: oltre alla segnalazione dei titolari è stata elevata una sanzione di 7.000 euro; un pub di Piazza Monte di Pietà invece è risultato privo di etilometro e delle tabelle alcolemiche, per cui al titolare è stata elevata una sanzione di 400 euro.

