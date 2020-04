Coronavirus

Passo avanti siciliano, arriva la mascherina che non si butta mai

Una mascherina di protezione, anche con visiera, che si compra una volta sola e non si getta perché è riutilizzabile all'infinito.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/04/2020 - 09:11:48 Letto 1179 volte

Una mascherina di protezione, anche con visiera, che si compra una volta sola e non si getta perché è riutilizzabile all’infinito.

È stata ideata a Ragusa dall’azienda Cappello Group. Si chiama “Drop”, goccia, e sarà pronta per la produzione dalla fine del prossimo mese di maggio. È fatta in gomma termoplastica anallergica (non stampata in 3D) con un coprifiltro che trattiene un filtro di protezione ad alte prestazioni, intercambiabile: insomma, una stratificazione di materiali termosaldati che offre una maggiore protezione contro le particelle disperse nell’aria.

La maschera si usa, si lava, si igienizza e, semplicemente sostituendone il filtro, è pronta per il riutilizzo.

ll progetto innovativo è frutto del Centro di ricerca e sviluppo e della collaudata capacità evolutiva della Cappello Group per contribuire alla ripartenza del Paese. E così si arriva alla soluzione di due problemi dell’emergenza Coronavirus: supera la difficoltà di reperire grandi quantità di mascherine monouso e riduce l’impatto sull’ambiente non dovendo smaltirle subito dopo l’utilizzo.

L’azienda sta organizzando l’ampliamento dell’attività con la realizzazione della linea di produzione, che avvierà a fine maggio in piena sicurezza con 30 unità lavorative dirette e dell’indotto e con una capacità di fornire al mercato alcune migliaia di pezzi al giorno, raddoppiabile a regime così come l’occupazione.

I primi esemplari di “Drop”, per un valore commerciale pari a 100mila euro, saranno donati dalla Cappello Group alla Protezione civile regionale della Sicilia, agli ospedali di Ragusa, Vittoria e Modica e al Comando dei Vigili del fuoco della provincia di Ragusa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!