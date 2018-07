cani e aggressioni

Patentino per chi vuole comprare un cane, la proposta del comandante dei vigili urbani

Le parole di Gabriele Marchese dopo la tragica vicenda di via Agnetta: un pitbull ha staccato il braccio destro alla padrona

18/07/2018

“Le persone che conducono i cani non sempre sanno prevenire reazioni aggressive degli animali che portano a spasso”. Così commenta il comandante della polizia municipale di Palermo, Gabriele Marchese.

Le parole del comandante arrivano dopo alla tragica vicenda che stamattina ha scosso la città: in via Agnetta una 23enne è stata aggredita dal suo pitbull, che le ha staccato il braccio destro.

"Bisognerebbe rilasciare un patentino a chi vuole acquistare un cane. Ma si dovrebbe cambiare la normativa nazionale - spiega il comandate Marchese -. In particolare, le persone che acquistano o adottano un cane di una particolare razza devono saper leggere alcuni segnali che l’animale dà, prima che possa aggredire l’uomo. Così come è necessaria una patente per condurre auto, motocicli e mezzi pesanti così le persone devono avere un maggiore preparazione quando portano un cane a spasso".

