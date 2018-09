Paura a Ficarazzi, si stacca un costone vicino la spiaggia

crollato costone roccioso

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2018 - 22:55:45 Letto 361 volte

Poteva essere una tragedia ma per fortuna non lo è stata. Chiusa una spiaggia dei "Crastonelli" a Ficarazzi dopo il crollo di un pezzo di costone. L'allarme è stato lanciato dai cittadini intorno alle 13, quando hanno visto cadere delle pietre e soprattutto hanno visto una grossa falla nella costa. Subito sono arrivati gli uomini della polizia municipale e della protezione civile, che hanno chiuso e transennato la spiaggia per motivi di sicurezza. Il sindaco Paolo Francesco Martorana, poi, ha emesso l'ordinanza di chiusura con urgenza. Sono in corso dei sopralluoghi.

Ieri pomeriggio tra i bagnanti della spiaggia di Marianello a Licata: poco distante da lettini e ombrelloni, infatti, è crollato un pezzo di costone roccioso sulla spiaggia. Per fortuna il crollo non ha causato danni alle persone.

