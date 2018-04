Incendio

Palermo, Paura alla Vucciria: incendio in abitazione nella notte

Intervenute tre squadre dei pompieri, da accertare le cause

06/04/2018

Residenti in strada e vigili del fuoco in azione, la notte scorsa, alla Vucciria per un incendio in abitazione. Le fiamme sono divampate in una palazzina in piazza Caracciolo, nel cuore dello storico quartiere. L'allarme è scattato intorno alle 2,20 quando il fumo ha iniziato ad avvolgere l'edificio e gli abitanti sono fuggiti in strada. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. Presente anche il 118, anche se non risultano feriti.

I vigili hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sono in corso gli accertamenti per capire cosa abbia innescato il rogo e per valutare l'agibilità dello stabile.

