Paura e panico al Cervello per l'arrivo di un paziente malato di coronavirus

Panico e paura all’ospedale Cervello di Palermo dove ieri e’ arrivato un paziente poi positivo al coronavirus.

Panico e paura all’ospedale Cervello di Palermo dove ieri e’ arrivato un paziente poi positivo al coronavirus. “Un misto fra cattiva informazione e procurato allarme”, è stato questo il commento della direzione strategica dell’ospedale Cervello in seguito anche ad una nota dei sindacati che ieri avevano denunciato il panico e l’apprensione del personale sanitario del nosocomio in seguito all’arrivo dei un paziente risultato appunto positivo al coronavirus.

Il sindacato ha denunciato la grande paura che si sarebbe generata in seguito all’arrivo del camionista positivo al coronavirus. “Per la disinfezione dei locali – ha detto Munafò – si è perso tempo perché è stato necessario contattare la ditta per la sanificazione che interviene con un addetto a chiamata e non è prontamente disponibile. Tanto che per fare camminare il paziente in quello che avrebbe dovuto essere un percorso protetto, sono stati sistemati dei faldoni a terra e del materiale di fortuna”.

