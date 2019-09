Cattedrale di Palermo

Paura in Cattedrale, uomo entra con una pistola. Fermato

L'uomo è entrato gridando e con la pistola in mano.

05/09/2019

Un uomo con una pistola in mano, non si sa se fosse giocattolo, è stato fermato nella Cattedrale di Palermo. L’uomo è stato circondato da poliziotti e carabinieri in borghese e portato in questura. Non si sa ancora cosa sia avvenuto prima del fermo ma gente impaurita è corsa fuori dalla chiesa.

Secondo prime indicazioni in cattedrale si stava celebrando un matrimonio quando l'uomo è entrato gridando e con la pistola in mano. I presenti si sono spaventati e sono fuggiti. Il fermato è uscito dalla cattedrale stretto da tre uomini gridando a squarciagola.

