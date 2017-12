incendio

Paura in un posteggio di Brancaccio dov'è esploso un incendio

Un incendio è divampato stamattina prima delle 8 in un parcheggio di via Conte Federico, nel quartiere Brancaccio a Palermo...

Pubblicata il: 26/12/2017

Un incendio è divampato stamattina prima delle 8 in un parcheggio di via Conte Federico, nel quartiere Brancaccio a Palermo. Un’area compresa fra la via Azolino Hazon, la via Panzera e il vicolo Andrea Biondo. In pochi minuti una fitta coltre di fumo nero ha pervaso l’intera zona.

All’interno del posteggio, dove c’è anche un autolavaggio, si trovavano diverse auto e in pochi minuti sul posto sono giunte squadre dei vigili del Fuoco, che hanno provato a domare le fiamme.

Un intervento non facile, sia per la difficoltà dei mezzi antincendio di raggiungere il parcheggio, sia perché il fuoco si è rapidamente propagato anche ai cassonetti posti nei pressi della zona.

Sul posto sono giunte anche diverse volanti della Polizia. Non si conoscono ancora le cause del rogo, ma è verosimile che l’incendio sia stato doloso.

