Paziente si suicida lanciandosi dal quarto piano dell'ospedale Cervello

Una donna di 62 anni oggi pomeriggio si è tolta la vita lanciandosi dal quarto piano dell'ospedale Cervello.

05/07/2018 - 18:18:51

Una donna di 62 anni oggi pomeriggio si è tolta la vita lanciandosi dal quarto piano dell’ospedale Cervello. La donna è stata subito messa in barella da alcuni soccorritori e portata nell'area d'emergenza, ma per lei non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenute due pattuglie per cercare di ricostruire l’accaduto, individuare la finestra dalla quale si è gettata e chiarire le ragioni del gesto. Secondo quanto riferito da qualcuno, tra i corridoi dell’ospedale la donna, una settimana fa, aveva già provato a suicidarsi allo stesso modo. Gli agenti hanno ascoltato il racconto di alcuni testimoni e del personale sanitario.

