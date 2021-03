Pd

Pd, Enrico Letta nuovo segretario

L'assemblea nazionale eleggerà il nuovo leader.

Enrico Letta al Nazareno, la sede del Pd. Con l'intervento della presidente Valentina Cuppi, sono iniziati i lavori dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico che eleggerà il nuovo segretario. "Lo ammetto. L’emozione non manca a salire di nuovo al Nazareno, più di sette anni dopo", ha scritto Letta sui suoi social.

Enrico Letta è stato eletto nuovo segretario del Pd con 860 sì, 2 no e 4 astenuti nel corso dell'assemblea del partito al Nazareno. Lo ha annunciato la presidente Valentina Cuppi. Presenti alla votazione erano 874 delegati su 1021 aventi diritto. "Grazie di cuore a tutti per questa giornata e per la fiducia, lo vivo come un momento di grandissimo onore", ha detto Letta dopo la proclamazione a segretario del Pd. "Questa giornata mi lascia una grandissima voglia di fare, ce la metteremo tutta, io ce la metterò tutta", ha aggiunto.

''Stanotte ho dormito come il principe di Condè...'', ha poi assicurato Letta al suo arrivo nella sede del Pd. Davanti alle tv l'ex premier ha ostentato sangue freddo e citato i 'Promessi Sposi' di Alessandro Manzoni, assicurando di aver dormito sonni tranquilli prima del 'grande giorno', quello che lo porterà alla guida del suo partito. Per Letta è la prima volta al Nazareno dopo sette anni di insegnamento a Parigi.

Prendendo la parola in Assemblea, Letta ha iniziato il suo intervento ringraziando l'ormai ex segretario Zingaretti "al quale mi lega un rapporto di lunga e grande amicizia e di sintonia, un rapporto importante. Abbiamo fatto tante cose insieme e tante ne faremo, ti ringrazio per avermi cercato. Lavoreremo insieme sapendo che se avessi dovuto scegliere una persona alla quale succedere con onore e piacere quello sei tu. Abbiamo anche un carattere simile, ci capiamo al volo".

Le dimissioni di Zingaretti sono state "una scossa", ha riconosciuto Cuppi aprendo l'Assemblea, ci "richiamano alle nostre responsabilità". Ma "da quelle ragioni dobbiamo trarre una opportunità". La presidente del partito ha sottolineato le "battaglie intestine tra aree culturali e politiche che invece di rappresentare il pluralismo di rischiano di cristallizzarsi in lotta tra correnti".

L'assemblea nazionale del Pd ha intanto votato Walter Verini tesoriere nazionale del partito con 775 voti favorevoli, 4 contrari, 23 astenuti.

