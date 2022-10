PD

Pd, nuovo segretario entro marzo

''I tempi giusti perché sia pronto un nuovo gruppo dirigente, è l'inizio della primavera, il mese di marzo'', dice Enrico Letta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/10/2022 - 21:42:25 Letto 781 volte

Nella lunghissima direzione Pd, un 'flusso di coscienza' fiume di ben 10 ore, c'è un punto fermo. Il sostanziale accordo tra tutte le componenti dem sui tempi del congresso: il nuovo segretario ci sarà entro marzo. Il timing lo dà Enrico Letta aprendo i lavori. "I tempi giusti" perché sia pronto "un nuovo gruppo dirigente, è l'inizio della primavera, il mese di marzo", dice Letta. "Condivido la relazione del segretario, col quale ci siamo confrontati nei giorni scorsi", fa sapere Stefano Bonaccini. C'è l'ok di Base Riformista e non arrivano critiche anche dal resto dei dem. Tranne Luigi Zanda. "Il tempo previsto non è sufficiente per una discussione seria", osserva.

Altro punto fermo, raccolto dalla quasi totalità degli interventi, è che il Pd non va sciolto. Rifondato sì, ma nessuno scioglimento. Letta aggiunge che, per lui, anche il simbolo non va toccato. E quindi il nome. E poi le alleanze. Se ne parla per dire che se ne riparlerà. Vengono dopo. Prima c'è l'identità del Pd perduta, dissolta nel 'governismo' degli ultimi anni. Anche il teorico numero uno dell'abbraccio con i 5 Stelle, ovvero Goffredo Bettini mette in chiaro che non pensa né "allo scioglimento, né a una cosa rossa o rossogialla".

Quindi congresso che si chiuda entro marzo. Sarà una nuova riunione della Direzione ad entrare nel concreto dei passaggi ma lo schema resta quello individuato da Letta delle 4 fasi con le primarie a due per il segretario a chiudere il tutto. Sebbene il punto delle primarie sia stato affrontato in diversi interventi. Chiedono un ripensamento Peppe Provenzano e Cesare Damiano, tra gli altri.

Fonte: Adnkronos

