pd

Pd: ''Renzi non si ricandida alle primarie''

Matteo Renzi non sarebbe intenzionato a correre alle prossime primarie del Pd.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/03/2018 - 17:03:59 Letto 347 volte

Matteo Renzi non sarebbe intenzionato a correre alle prossime primarie del Pd. "Renzi ha detto con chiarezza che non si ricandida alle primarie, non vuole fare il segretario, ha fatto la sua parte". Così Ettore Rosato a “Omnibus” su La7.

All'obiezione che le parole del segretario non sono state proprio così chiare, Rosato replica: Renzi "ha detto: 'mi dimetto e facciamo il congresso'. Altrimenti avrebbe detto: 'mi dimetto e mi candido al congresso'".

Quanto all'ipotesi di Carlo Calenda leader, Rosato dice: "Prendo per buone le parole di Calenda, che è persona intelligente: come volete che vada a fare il segretario che è appena entrato?".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!