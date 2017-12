pedofilia

Pedofilia, abusata dal padre trova il coraggio di denunciare: uomo condannato

Aveva abusato di lei da quando aveva 5 anni, ma Lisa, che adesso ha 10 anni, ha trovato il coraggio di denunciare il suo orco.

Aveva abusato di lei da quando aveva 5 anni, ma Lisa, che adesso ha 10 anni, ha trovato il coraggio di denunciare il suo orco. Suo padre è stato condannato a 9 anni e 6 mesi, in appello, per avere abusato di lei e per avere maltrattato la madre.

Come riporta Repubblica, dopo l’assoluzione in primo grado dell’uomo, Lisa non si è arresa e ha continuato a lottare finché il processo non fosse riaperto. I particolari, raccapriccianti, Lisa li ha spiegati con lucidità ai magistrati per due volte, senza cambiare di una virgola la sua deposizione. In primo grado la bambina è stata ritenuta inattendibile, in secondo grado è stato tutto ribaltato.

Lisa raccontò quello che il papà le faceva a una sua compagna di scuola il giorno in cui festeggiò il suo sesto compleanno. L’amichetta le consigliò di raccontare tutto alla mamma e così fece. "Quando ho saputo tutto — racconta la mamma di Lisa — mi è crollato il mondo addosso. Avevo lasciato quell’uomo che era violento con me ma mai avrei immaginato che fosse arrivato a tanto con nostra figlia". La battaglia legale di mamma e figlia dura da quattro anni e ancora non è finita.

Lisa di quel padre non vuole più saperne nulla. "Quando a scuola la chiamano con il cognome di lui, mia figlia si innervosisce e si rifiuta di accettare di portare quel cognome", racconta la madre, che adesso sta richiedendo la documentazione per poter dare il suo cognome alla figlia.

