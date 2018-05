pedofilia

Pedofilia, sventata rete di scambi video in tutta Italia. Un arresto e 13 denunce

Le indagini si sono protratte per circa un anno, in collaborazione con forze dell'ordine e agenzie straniere, per risalire con precisione all'origine del traffico dei dati. Tra i colpevoli i profili più insospettabili

15/05/2018

Si è conclusa recentemente, con un arresto e 13 denunce in stato di libertà, una complessa e prolungata indagine della Polizia di Stato con oggetto scambi in rete di immagini e video pedopornografici. In manette un 46enne della provincia di Pescara, colto in flagrante detenzione di un’enorme quantità di video che ritraevano scene di violenze sessuali sui bambini, alcuni dei quali in tenera età.

Le indagini, condotte dal Compartimento polizia postale di Palermo, con il supporto dei Compartimenti di Pescara, Milano, Torino, Bari, Genova, Venezia e Cagliari, coordinati dalla polizia postale di Roma, si inseriscono nell’attività di contrasto alla produzione, diffusione e condivisione di materiale pedopornografico attraverso la rete, svolta dalla Specialità della Polizia di Stato in collaborazione con Europol, Interpol, e le polizie e le agenzie straniere specializzate nella lotta al cybercrime.

L’operazione ha avuto origine dallo scambio di dati tra la polizia postale e la Gendarmeria canadese, che hanno consentito di effettuare indagini mirate, per individuare e tracciare le connessioni usate per lo scambio e la condivisione dei files da parte degli indagati.

Indagini protrattesi per circa un anno, che hanno visto la tecnologia integrarsi con i tradizionali accertamenti come sopralluoghi, pedinamenti e appostamenti per accertare le abitudini e le frequentazioni degli indagati.

Quindi le perquisizioni, che hanno confermato i sospetti: oltre all’arresto, denunciati 13 soggetti.

La polizia pone l’accento anche sul lato socio-psicologico del fenomeno, la cui varietà e difficoltà di previsione viene rispecchiata dalla natura degli indagati: tra essi, presenti indistintamente persone poco più che maggiorenni e pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi, in possesso di un titolo di studio di base e laureati.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

