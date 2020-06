Pedonalizzazione

Pedonalizzazione Cassaro e via Maqueda, Castiglia: ''Grande segnale per la città''

''E' un grande segnale per la città ed il frutto dell'ascolto e del dialogo portato con cittadini, associazioni e attività commerciali'', ha dichiarato il presidente della Prima Circoscrizione, Massimo Castiglia.

11/06/2020

"La pedonalizzazione del Cassaro e di via Maqueda è un grande segnale per la città ed il frutto dell'ascolto e del dialogo portato con cittadini, associazioni e attività commerciali che da anni ormai hanno attivato un confronto con l'amministrazione comunale sulle scelte di sviluppo sostenibile del Centro Storico della città.

A 6 anni dalla pubblicazione della prima ordinanza, il tema delle pedonalizzazioni è diventato centrale nel dibattito relativo alla viabilità cosi come su quello sul rilancio commerciale del centro storico. A nome del consiglio della Prima Circoscrizione ringrazio il Sindaco Prof. Leoluca Orlando, l'assessore Giusto Catania, la Giunta Comunale tutta per la perseveranza e la concretezza dimostrata sul tema di questi anni di lavoro. I processi di rigenerazione urbana hanno permesso la nascita di diverse soggettività che hanno avviato un dialogo costruttivo e propositivo per migliorare le pedolizzazioni e più in generale la vivibilità sia delle aree pedonali, sia delle aree limitrofe.

All'associazione Cassaro Alto, all'associazione Via Maqueda Città e all'associazione Cassaro D'Amare va il mio personale ringraziamento per l'entusiasmo dimostrato con la speranza che tali energie siano di ispirazione ad altre nuove realtà che vogliono prendere parte attiva nel processo di rilancio della nostra città".

