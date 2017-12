viabilità

Pedonalizzazione corso Vittorio, lavori via Crispi, sottopasso chiuso piazza XIII Vittime, Ztl. Traffico in tilt a Palermo

PALERMO. Traffico in tilt da questa mattina alla rotonda di piazza XIII vittime per dei lavori urgenti nel sottopasso.

PALERMO. Traffico in tilt da questa mattina alla rotonda di piazza XIII vittime per dei lavori urgenti del cavalcavia.

Ma non è una novità se pensiamo che già in via Francesco Crispi si formano lunghe code negli orari di punta per via del “perenne” restringimento della carreggiata, a causa di lavori che rimangono in sospeso e che durano da anni.

Ma i disagi nascono anche dal fatto che buona parte delle strade sono inaccessibili per molti a causa della Ztl, che per carità, potrebbe essere un provvedimento corretto qualora fosse presente un servizio di trasporti pubblico adeguato ad una città come Palermo.

Mettiamoci pure che durante le prossime Feste natalizie verrà pedonalizzato il tratto basso di corso Vittorio Emanuele, in un periodo in cui le persone si apprestano a fare le spese per i vari pranzi, cene, regali e pensierini.

Insomma una città nel caos, in cui diviene sempre più difficile muoversi e spostarsi.

Come se non bastasse se il problema del cavalcavia di piazza XIII Vittime non viene risolto in giornata rimarrà chiuso anche domani.

