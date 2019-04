Pedonalizzazione Mercato del Capo

Pedonalizzazione del Mercato del Capo, Orlando: ''Segno di cambio culturale''

Le parole del Sindaco Leoluca Orlando in merito all'avvio della pedonalizzazione dell'area del mercato storico del Capo.

Le parole del Sindaco Leoluca Orlando in merito all'avvio della pedonalizzazione dell'area del mercato storico del Capo: "La pedonalizzazione del mercato del Capo arriva a conclusione di un percorso che ha coinvolto i residenti, i commercianti, tanti comitati di cittadini, la Circoscrizione e la Commissione consiliare. Uno straordinario percorso partecipato che dimostra come sul fronte delle pedonalizzazioni a Palermo si è attivato un inarrestabile cambio culturale. Rendere più accessibile e sicura per i residenti, per i commercianti, per i clienti e per i turisti il mercato del Capo vuol dire sfruttare al meglio le straordinarie potenzialità di sviluppo di tutta l'area e in questa direzione rendere l'area pedonale è uno strumento formidabile."

Lo dichiara Ottavio Zacco, presidente della VI Commissione consiliare:

"Esprimo apprezzamento per l'avvio della Ztl all'interno del mercato storico del Capo. Un provvedimento indispensabile e propedeutico per avviare un percorso di rilancio turistico- commerciale del mercato..

L'obiettivo primario del provvedimento, oltre al delicato tema igienico-sanitario è quello di riportare i palermitani a fare i propri acquisti al mercato, e incrementare il numero di turisti che giornalmente ammirano il folklore, le bellezze culturali e storiche del quartiere.

Per rendere fattibile tutto ciò e restituire il mercato ai palermitani, è necessario garantite la sicurezza dei visitatori e la qualità dei prodotti.

Ringrazio il settore mobilità ed il dott. Galatioto per aver provveduto nel soddisfare le richieste dei residenti apportando alcune modifiche, il personale AMAT per aver installato la segnaletica, la Polizia municipale per aver avviato il servizio di sensibilizzazione e il presidio fisso, la Prima circoscrizione per la collaborazione e il ruolo attivo svolto.

Ringrazio soprattutto i residenti e commercianti del quartiere, che hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco, cambiando le proprie abitudini per il bene del mercato."

