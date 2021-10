Pensionati

Pensionati richiamati in ufficio alla Regione, Siad-Csa-Cisal: ''Nessuna impugnativa a Roma, 11 dirigenti tornino a casa''

In Sicilia molti pensionati sono stati richiamati in servizio dalla Regione Siciliana per un pasticcio burocratico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/10/2021 - 11:01:42 Letto 452 volte

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 29 settembre, ha deciso di non impugnare l'articolo 9 della legge 22/2021 che ha sanato la paradossale situazione in cui si sono venuti a trovare tanti pensionati della Regione Siciliana richiamati in servizio per un pasticcio burocratico”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Angelo Lo Curto e Sergio Lucia del Siad-Csa-Cisal.



“La norma chiesta a gran voce dal nostro sindacato è quindi pienamente applicabile – continuano Badagliacca, Lo Curto e Lucia – e per questo ringraziamo l’assessore alla Funzione pubblica Marco Zambuto e il capo di gabinetto Silvio Cuffaro: tanti dipendenti che sarebbero dovuti rientrare in servizio il primo novembre potranno restare quindi a casa e sollecitiamo la Funzione pubblica a sospendere subito dal servizio gli 11 dirigenti già pensionati e richiamati in servizio, prima di creare un danno erariale. Al danno si aggiungerebbe la beffa”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!