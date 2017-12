pensioni

Pensioni, al via i cortei della Cgil

La Cgil scende in piazza per una grande manifestazione contro la riforma delle pensione.

02/12/2017

La Cgil scende in piazza per una grande manifestazione contro la riforma delle pensione. Cinque le manifestazioni organizzate dalla confederazione dopo l'esito del confronto con il Governo sulla previdenza, considerato "insufficiente": a Roma, Torino, Bari, Cagliari e a Palermo. Nel capoluogo siciliano in migliaia hanno sfilato per le vie del centro.

Accanto alla richiesta di un sistema pensionistico più giusto e inclusivo, la manifestazione è andata in scena anche per un contratto innovativo che restituisca, dicono i sindacati, dignità al lavoro. Le rivendicazioni, si legge nel volantino della manifestazione, sono "bloccare l'innalzamento illimitato dei requisiti per andare in pensione, garantire un lavoro dignitoso e un futuro previdenziale ai giovani, superare la disparità di genere e riconoscere il lavoro di cura, garantire una maggiore libertà di scelta ai lavoratori su quando andare in pensione”.

