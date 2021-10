pensioni

Pensioni, oggi vertice Draghi-sindacati

Il premier, Mario Draghi ha convocato per oggi i leader di Cgil, Cisl e Uil.

26/10/2021

Manovra di bilancio 2022. Il premier, Mario Draghi ha convocato per oggi i leader di Cgil, Cisl e Uil. Per quanto riguarda le pensioni, quota 100 - è stato ribadito - verrà archiviata ma il giudizio dei sindacati sulle ipotesi avanzate in alternativa è stato categorico. ''La proposta Quota 102 e 104, se venisse confermata dal Governo, costituirebbe una vera e propria presa in giro per i lavoratori. Con quei vincoli solo poche migliaia di persone nei prossimi anni potranno accedere alla pensione', ha affermato il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli.

