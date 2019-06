targa vandalizzata

Peppino Impastato: vandalizzata targa al Cep dopo un solo giorno

Palermo, vandalizzata nella notte la targa in memoria di Peppino Impastato affissa ieri.

18/06/2019

“A distanza di poco più di un mese dalla ricorrenza della morte di Peppino Impastato, vittima di mafia, ci ritroviamo a commentare una notizia triste per Palermo. Ieri nel quartiere Cep è stata affissa una targa nella villetta intitolata a Peppino Impastato, simbolo della lotta antimafia, che ha perso la vita per contrastare “Cosa nostra”. In una sola notte, nel quartiere periferico di Palermo, la targa, inaugurata ieri, è stata ritrovata questa mattina vandalizzata." Così in una nota il M5S di Palermo.

"È ancora lungo il percorso di crescita culturale da portare avanti - continua la nota -, e per combattere realmente la mafia dobbiamo impegnarci tutti affinché i cittadini reagiscano davanti a eventi del genere. Il MoVimento 5 Stelle di Palermo esprime vicinanza a tutti i residenti del Cep, alle scuole, alla parrocchia e all'Associazione San Giovanni Apostolo, che ogni giorno con azioni concrete portano avanti i valori di legalità e di rispetto delle istituzioni, per questo atto che oltraggia la memoria di Peppino Impastato, e invita tutte le parti politiche e la cittadinanza a esprimere solidarietà e a mostrare reale vicinanza con la propria presenza”.

"Un gesto vile - dicono i consiglieri di Sinistra Comune, Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno - che condanniamo con fermezza. Continueremo a lavorare con il massimo impegno, per rispondere con la cultura del rispetto, della legalità e della giustizia: ci assicurereremo che targa sia rimessa al suo posto nel più breve tempo possibile. L'alleanza fra cittadini e cittadine palermitani ed istituzioni costruisce ogni giorno il riscatto di una città che si batte contro la mafia".

