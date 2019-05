Per adesso sole ma da domani torna la pioggia

previsioni meteo

Pubblicata il: 24/05/2019

Un weekend bagnato in Sicilia e a Palermo. Il maltempo è in arrivo anche nella nostra isola dove il sole di questi giorni lascerà il posto a nuvole e piogge già da domani mattina.

Le temperature, secondo i meteorologi, scenderanno di qualche grado ma sarà il cielo plumbeo a fare da padrone nei prossimi giorni.

La situazione dovrebbe migliorare dalla giornata di martedì quando anche le temperature risaliranno.

"Fare previsioni stagionali è difficile, per cui allarmi come 'sarà l’estate più brutta', vanno presi con le pinze", ha detto Antonello Pasini, ricercatore del CNR e docente di Fisica del clima presso l’Università Roma Tre, durante il convegno annuale dell’Ordine interregionale dei Chimici e dei Fisici, in corso a Roma.

Da domani quindi arriverà la pioggia, così come domenica.

