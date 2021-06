vaccino

Per la festa della Repubblica vaccini in piazza a Palermo per i maturandi

Gli studenti interessati potranno presentarsi nella struttura mobile dell'Asp.

In occasione della festa della Repubblica, l'Asp Palermo d'intesa con la prefettura allestirà, dalle 9 alle 17 di domani, in piazza Castelnuovo, un 'info point' e un punto mobile di vaccinazione destinato ai maturandi maggiorenni che riceveranno il vaccino monodose Janssen. Gli studenti interessati potranno presentarsi nella struttura mobile dell'Asp muniti di documento d'identità, tessera sanitaria e certificazione attestante la frequenza dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (o in alternativa compilare un'autocertificazione).

