Percepiva il reddito di cittadinanza ma spacciava hashish

Percepiva il reddito di cittadinanza ma aveva una misura cautelare arrestato per spaccio di stupefacenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/08/2019 - 09:08:32 Letto 409 volte

Percepiva il reddito di cittadinanza ma aveva una misura cautelare arrestato per spaccio di stupefacenti. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri a Giardinello in provincia di Palermo.

A.D. 34 anni, originario di Carini ma residente a Giardinello è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Montelepre.

L’uomo lo scorso 6 giugno era stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente. Sottoposto ad una perquisizione personale dai carabinieri della stazione di Montelepre era stato trovato in possesso di una scatoletta di metallo, di quelle solitamente usate per le caramelle con dentro 30 grammi di hashish suddivisi in sedici dosi.

L’arresto era stato poi convalidato. Adesso su richiesta del comando della stazione di Montelepre il tribunale di Palermo ha disposto la sospensione del beneficio di legge a decorrere dalla data dell’arresto, ossia dallo scorso 6 giugno.

Così l’uomo non potrà più disporre della carta acquisti che gli consentiva di fare la spesa. Violando i requisiti, ha perso il diritto al «beneficio» di cui possono godere i disoccupati.

