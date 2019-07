reddito di cittadinanza

Percepiva il reddito ma lavorava come cameriere, denunciato anche il titolare

Lavora in nero percependo reddito di cittadinanza: Carabinieri e Polizia Municipale denunciano furbetto e datore di lavoro.

Pubblicata il: 25/07/2019

Un 59enne palermitano, L.B., lavorava in nero come cameriere presso un b&b palermitano e allo stesso tempo usufruiva del reddito di cittadinanza. A scoprire l'ennesima truffa i carabinieri della Compagnia San Lorenzo che, insieme al personale della Stazione di Partanna Mondello e della locale Polizia Municipale, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria non soltanto il lavoratore ma anche il datore di lavoro.

Quest'ultimo è un imprenditore, G.A., di 59 anni, che gestisce il B&B "Villa Antonella" che si trova vicino alla borgata marinara di Mondello.

Dai controlli è emerso che il cameriere aveva già beneficiato nei mesi di maggio e giugno del reddito di cittadinanza, percependo 1000 euro. È quindi scattata la denuncia e il sequestro della carta acquisti.

Fonte: Carabinieri

