Percettori del reddito di cittadinanza come steward nelle spiagge libere

Dovranno ''dirigere il traffico'' per evitare assembramenti e contribuire a rendere sicure le ore trascorse al mare.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/05/2020 - 08:38:40 Letto 435 volte

La proposta l'aveva lanciata il Movimento 5 Stelle nelle scorse settimane, impiegare i percettori del reddito di cittadinanza nelle spiagge. La possibilità adesso è più che concreta: già in Liguria si è messa in moto la macchina e altre regioni potrebbero affiancarsi. In sostanza nelle linee guida stilate dall'Ufficio di presidenza di Anci per i Comuni c'è anche l'ok a utilizzare chi ha il reddito di cittadinanza per fare lo steward sulle spiagge libere. Dovranno "dirigere il traffico" per evitare assembramenti e contribuire a rendere sicure le ore trascorse al mare.

Si tratta di una proposta che i Comuni possono anche non condividere. L'atto sarà recepito dalla Regione Liguria a cui la comunità dei sindaci ha chiesto risorse per poter gestire la nuova situazione, mentre ai prefetti è stato chiesto un apporto, qualora si rendesse necessario, per garantire presidi e sicurezza.

Ogni Comune, in sostanza, può far svolgere il servizio di steward a chi ha il reddito di cittadinanza. Secondo gli ultimi dati rilasciati dal presidente di Anpal, Mimmo Parisi, emerge che, ad oggi, sono 39.760 le persone che hanno avuto un contratto di lavoro dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza, con un balzo in avanti di circa 11 mila rispetto al 10 dicembre 2019 (+38,2%).

