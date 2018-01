blue monday

Perché oggi è il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno

Oggi è il Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell'anno...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/01/2018 - 11:05:26 Letto 352 volte

Oggi è il Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell’anno. Secondo lo psicologo Cliff Arnal dell’Università di Cardiff il Blue Monday cade nel terzo lunedì di gennaio.

Le feste natalizie e di inizio anno sono ormai lontane, i sensi di colpa per aver mangiato troppo ci sommergono e l’inverno viaggia verso il suo colmo che dovrebbe raggiungere con i giorni della Merla fra fine gennaio e inizio febbraio (quest’anno cadono il 29, 30 e 31 gennaio) e tutto sembra indurre alla tristezza.

In realtà lo studio nasce da esigenze commerciali. Arnall studiò questa data per scopi commerciali. Inizialmente la tristezza poteva essere contrastata prenotando un viaggio e le compagnie aeree usarono questo calcolo per proporre le loro tratte migliori. Una strategia che sembrò funzionare con un incremento del 40% delle prenotazioni tanto che ancora oggi sono soprattutto le compagnie aeree dell’area sassone a proporre nella giornata del Blue Monday le loro tariffe e destinazioni speciali.

La strategia commerciale poi si ampliò anche ad altri prodotti “consolatori” fino a fare del Blue Monday una specie di Black Friday, ma più in piccolo. La teoria oggi viene utilizzata anche a scopi non commerciali e c’è chi teorizza che il Blue Monday possa essere interpretato non solo in negativo ma come un segno di speranza.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!