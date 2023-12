pista ciclabile via Oreto

Percorso ciclabile Oreto-Poli Universitari: prime soluzioni al progetto

Prime soluzioni che provengono dal confronto con i residenti e i commercianti.

18/12/2023

«In data odierna in commissione congiunta con la VI commissione alla presenza dell’Assessore Carta e degli uffici tecnici, abbiamo avviato una serie di confronti sui progetti che si stanno avviando delle piste ciclabile nella zona Oreto-stazione-Policlinico.



Abbiamo esposto delle prime soluzioni che provengono dal confronto con i residenti e i commercianti.



Seguiranno altri momenti di confronto con gli uffici tecnici e l’assessore per individuare eventuali soluzioni al progetto per una migliore vivibilità del territorio».



Lo rende noto la consigliera Giovanna Rappa, componente della IV Commissione consiliare.

Fonte: Comune di Palermo

