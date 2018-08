viale regione siciliana

Perdita di gas in viale Regione Siciliana, carreggiate chiuse al traffico

Nei pressi di Grande Migliore una condotta del gas si è rotta provocando una fuga

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/08/2018 - 15:22:28 Letto 737 volte

La polizia municipale di Palermo ha provveduto alla chiusura di tutte e quattro le carreggiate di viale Regione Siciliana.

La precauzione è stata adottata in seguito a una perdita di gas in via Atenasio (zona Cruillas), nei pressi di Grande Migliore, dove si è verificata la rottura di una condotta provocata da una ditta che stava effettuando dei lavori.

Sul posto vigili del fuoco, i tecnici di Amg e la polizia municipale. Dirottati verso strade alternative i veicoli, sia quelli in direzione Catania a partire dalla rotonda di viale Lazio, sia quelli da Trapani verso Palermo a partire dal ponte di Sferracavallo.

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

