controlli allo Zen 2

Perquisizioni allo ''Zen 2'', scovati locali per la coltivazione di marijuana e armi

I carabinieri hanno scovato tre locali adibiti a deposito di materiali e coltivazione di marijuana presso il quartiere Zen 2 ...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/05/2018 - 12:33:12 Letto 343 volte

Continuano i controlli della Compagnia Carabinieri “San Lorenzo” nei territori di competenza. In questi giorni presso il quartiere Zen 2, nell’ambito di un servizio predisposto per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti ed armi, i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri hanno scovato tre locali adibiti a deposito di materiali.

La successiva perquisizione portava al rinvenimento di una serra indoor per la coltivazione di marijuana, con 16 piante, lampade e materiale fertilizzante, utilizzato per la coltivazione; al loro interno anche 20 dosi di hashish e 3 dosi di cocaina. Trovata inoltre una pistola a salve, priva di tappo rosso e 44 proiettili per pistola cal. 38. Lo stupefacente e le armi sono state sequestrati.

Sono in corso accertamenti onde stabilire la responsabilità dei reati commessi.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!