Perso finanziamento aree sportive-ricreative, Miceli: ''Palermo merita un'amministrazione competente per aumentare le occasioni di svago e sport''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/06/2024 - 16:23:08 Letto 793 volte

"L’amministrazione Lagalla ha perso un ulteriore finanziamento statale, che avrebbe permesso di realizzare aree sportivo-ricreative per i giovani nella fascia dai 4 ai 14 anni, tramite il bando “Sport di tutti - parchi 4-14”.

In una città che ha fame di spazi sportivi per i giovani, costretti ad arrangiarsi su strade e marciapiedi, è inaccettabile che il comune di Palermo non abbia presentato nemmeno una richiesta entro il termine dell’11 giugno.

Questo disinteresse si somma alla notizia di pochi giorni fa del probabile smantellamento dell’impianto sportivo del cantiere navale, anche qui per perdita di finanziamento come denunciato dal M5S tramite Varrica, Randazzo, Amore e me.

I cittadini di Palermo meritano un'amministrazione competente e attenta, capace di cogliere ogni opportunità per migliorare la qualità della vita nella nostra città e aumentare le occasioni di svago e sport". Lo dichiara il consigliere del M5S e vicepresidente della Commissione Sport Giuseppe Miceli.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Freepik

