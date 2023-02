Persone scomparse

Persone scomparse, in Italia denunce in aumento: +26% nel 2022

Le denunce per le persone scomparse in Italia sono in aumento e nel 2022 sono state 24.369.

Pubblicata il: 22/02/2023

Si tratta di una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto alle 19.269 dell'anno precedente.

Nell'82% dei casi sono allontanamenti volontari, mentre le denunce per possibili vittime di reato rappresentano lo 0,22% del totale.

Sono i dati riferito nella relazione annuale del Commissario di governo per le persone scomparse, Antonino Bella.

