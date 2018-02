sequestri

Pesce in cattivo stato: multe e sequestri nelle pescherie in via Montalbo

I militari della Guardia Costiera hanno ispezionato quattro pescherie e altre attività in via Montalbo a Palermo.

I militari della Guardia Costiera insieme ai carabinieri di San Lorenzo e al personale del Servizio di Prevenzione Veterinaria dell’Asl, hanno ispezionato quattro pescherie, un negozio che vende pesce congelato e due ambulanti senza licenza in via Montalbo a Palermo.

Nel corso dell’operazione sono stati elevati sei verbali per un totale di 9.000 euro di sanzioni per violazioni in materia di etichettatura e tracciabilità del prodotto venduto. Sono stati sequestrati circa 200 chili di pescato e il titolare di un esercizio commerciale è stato denunciato perché aveva orate, spigole, calamari e gambero in cattivo stato di conservazione.

Parte del pesce sequestrato è stato devoluto in beneficenza all’istituto “Don Orione” di via Ammiraglio Rizzo, il resto è finito in discarica.

